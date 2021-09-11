على خطى البوعزيزي.. رجل يحرق نفسه في قلب العاصمة التونسية

2021/09/11 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خطى البوعزيزي..رجل يحرق نفسه في تونس

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