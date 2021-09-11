الحشد يعلن بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري بحزام بغداد

2021/09/11 | 20:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم القضاء على 70% من مضافات الإرهابيين وأماكن وجودهن حتى الان.

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