المفوضية تحدد موعد بدء عملية المراقبة الدولية للانتخابات

2021/09/11 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عدد البطاقات المتبقية لديها والناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم حتى الآن، فيما حددت موعد بدء عملية المراقبة الدولية للانتخابات.وقال عضو المفوضية، عماد جميل […]

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