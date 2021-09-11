كيف هربت أريانا سعيد أشهر مغنية أفغانية متخفية من طالبان ؟

2021/09/11 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغنية البوب الأفغانية أريانا سعيد في الثامن من أيلول/سبتمبر 2021 في مدينة اسطنبول التركية © ا ف ب أوزان كوسه اسطنبول (أ ف ب) – بعد اللجوء إلى اسطنبول، تروي نجمة موسيقى البوب الأفغانية أريانا سعيد قصة تخفيها للهروب من كابول في ظل الخوف من انكشاف هويتها للمتشددين الذين يهددونها منذ زمن بعيد.[…]

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