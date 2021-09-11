شكوى مواطن سيء الحظ - سعود سالم

2021/09/11 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يحاول أن يقنع نفسه بأنه لا ينتمي لهذه الأرض بل لا ينتمي لأي شيء على الإطلاق فيردد أغنتيه القديمة لا وطن لي ولا قومية لا لغة ولا هوية جذوري هوائية سماوية وليست طينية ويبدو أنه تخلص من كل هذه الخرافات وقذف بكل هذه الأشياء المزرية في الخرارة أوحفرة المجاري أو في الزبالة مع كل الأعلام والرموز والأناشيد الوطنية والشعر القومي والأمجاد القديمة والحديثة رغم أنه لا توجد أمجاد حديثة في الحقيقة بل هزائم وجرا ......





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