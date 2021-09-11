2021/09/11 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KVHyegw3E90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الآن .. خطى مع د. علاء الحطاب / الضيف : سليم شاكر الامامي - قائد في حرب تشرين 1973 / الجزء الرابع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الآن .. خطى مع د. علاء الحطاب / الضيف : سليم شاكر الامامي - قائد في حرب تشرين 1973 / الجزء الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).