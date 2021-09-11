2021/09/11 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، عن قرب دخول لاعبه محمد صلاح بهدف واحد التاريخ ليسجل الرقم 100 في البريميرلج.

وذكر موقع “ليفربول” الرسمي، فإن محمد صلاح يحتاج إلى هدف واحد فقط ليقتحم نادي المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى الهدف رقم 100 في البريميرليج.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، الهدف رقم 99 في المباراة الأخيرة للريدز على ملعب أنفيلد ضد ناديه السابق تشيلسي، والذي سجل له أيضًا هدفين في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

موقع ليفربول الرسمي، أكد في تقريره، أن بمشاركة محمد صلاح أمام ليدز يونايتد، غدًا الأحد، سيكون ذلك ظهوره رقم 163 في البريميرليج رفقة ليفربول وتشيلسي على حد سواء.

وفي حالة سجل محمد صلاح هدف في مباراة ليدز يونايتد، سيصبح المهاجم المصري خامس أسرع لاعب يصل إلى نادي المائة من حيث الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح على موعد لدخول التاريخ بالهدف 100 في البريميرلج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح على موعد لدخول التاريخ بالهدف 100 في البريميرلج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).