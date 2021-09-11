نادي الشرطة يعلن رسميا إتمام صفقة الدولي محمد المواس

2021/09/11 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب الدولي السوري محمود المواس.وقال إعلام النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "إدارة نادي الشرطة الرياضية أعلنت رسميا اتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الدولي السوري محمود المواس لتمثيل النادي في الدوري العراقي الممتاز".وأضاف ان "لاعب المنتخب السوري لكرة القدم وقع اليوم رسمياً على كشوفات الفريق، بعد أن استحصل على بطاقته الدولية من فريق بوتوشاني الروماني".

هذا ويعدُ المواس، صاحب الـ٢٨ عاماً، من اللاعبين المميزين في صفوف المنتخب السوري، وسبق له أن احترف في العديد من الدوريات العربية، فضلا على تمثيله الأندية السورية.

وسيقومُ المكتب الإعلامي للنادي بعقد مؤتمر صحفي للمواس وزملائه المحترفين في غضون اليومين المقبلين، يتم فيه تقديمه بشكل يليق بنادي الشرطة وتأريخه الكبير.

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