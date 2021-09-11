2021/09/11 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة، التقطها أحد روادها من الفضاء للهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، وطالت برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، إن "رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء".وتظهر الصورة الفضائية مشهد الدخان الكثيف الذي نجم عن الهجوم على البرجين في نيويورك.وتمثل هجمات 11 سبتمبر 2001، أكبر عملية إرهابية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة" الارهابية، اختطفت عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية ومقر البنتاغون، ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.وعلى خلفية هذه الأحداث، أثير في الولايات المتحدة جدل كبير حول المعلومات التي امتلكتها سلطات البلاد بشأن الهجمات المحتملة وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع تنفيذ مثل هذه العملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عقدين.. ناسا تنشر صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عقدين.. ناسا تنشر صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).