العراق يعلن تطبيق إجراءات جديدة في المطارات بشأن الوافدين

2021/09/11 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، تطبيق اجراءات جديدة في المطارات تتعلق بالمسافرين الوافدين وبطاقة التلقيح الدولية. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "اعتباراً من تاريخ الأول …

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