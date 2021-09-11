2021/09/11 | 21:39 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تحصي عدد البطاقات غير الموزعة والناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/11 | 21:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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