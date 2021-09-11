قتيل وثلاثة جرحى من الشرطة بهجوم مسلح في كركوك

2021/09/11 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تنظيم داعش شن تعرضاً على الفرقة الخامسة شرطة الاتحادية في داقوق كركوك".

وأضاف المصدر أن "حصيلة الهجوم ثلاث اصابات كحصيلة اولية".

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