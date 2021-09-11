توب 5: أمريكا تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. ورونالدو يسجل بأول مباراة مع مانشستر

2021/09/11 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مراسم إحياء الولايات المتحدة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وأمير سعودي يعلق على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي واستقبال مسؤول روسي، والسيسي يرى أحداث 2011 "إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية"، وإيران تحذر من ضغوط ستؤثر على تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، وتألق رونالدو في أول مباراة مع مانشستر يونايتد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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