2021/09/11 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني إذا كنت تشعر بالخمول ولا يمكنك معرفة السبب، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص في الحديد.فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو حالة شائعة حيث يؤدي نقص الحديد إلى انخفاض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد… الأسباب والأعراض والعلاج المركز الخبري الوطني.

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