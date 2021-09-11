يوميات دنماركية 200+72 - حكمة اقبال

2021/09/11 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال يوم العَلَم :للسنة الثالثة عشر على التوالي أحيّت مدن الدنمارك في يوم الأحد الماضي (يوم العَلَم)، والهدف هو إحياء ذكرى الضحايا الذي فُقدوا اثناء تأديتهم الواجب خارج الدنمارك، وكذلك تكريم الموظفين الذين تم ارسالهم في مهمات خارجية على أسس قرارات صادرة عن البرلمان أو الحكومة أو الوزير المعني، وكذلك تكريم اؤلئك الذين ما زالوا يخدمون خارج الدنمارك.



يشمل احتفال يوم العَلَم كل من تم إرساله من القوات ا ......





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