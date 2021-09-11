التجارة تنفي توقف برنامج السلة الغذائية: إجراءات لمواجهة أسعار المواذ الغذائية

2021/09/11 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة التجارة، السبت، توقف برنامج السلة الغذائية، فيما تحدثت عن إجراءاتها حيال ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية.

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وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (11 أيلول)، إن "السلة الغذائية باقية ولم تتوقف والعمل جارٍ لاستكمال مفرداتها في المخازن، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تسليم مفردات الوجبة الثانية من السلة إلى للمواطنين".

وأضاف، أن "أي مواطن لم يتسلم مستحقاته من السلة الغذائية بامكانه تقديم شكوى عن طريق دوائر الرقابة التجارية".

وعزا حنون تأخير مادة الرز في الوجبة الاولى بسبب نقل المستورد منها عبر البحار"، مبينا أن "الوزارة أطلقت الان التجهيز قبل وصوله لأن الوضع كان بحاجة الى تدخل بسبب ارتفاع أسعار الأسواق المحلية وبالتالي هناك ضغط على الوزارة بأن تطلق الكميات الموجودة من الرز".

وأشار إلى أنه "تم وصول 33 ألف طن من الرز اضافة الى وجود 5 آلاف طن من الرز الهندي و38 ألف طن من الرز الاورغوياني".

وبشأن مفردات البطاقة التموينية، أكد حنون أن "أغلب وكلاء البطاقة التموينية لديهم فائض من مفردات البطاقة لعدم مراجعة المواطنين في تسلم مستحقاتهم الغذائية"، داعيا المواطنين الى الابلاغ عبر الجهاز الرقابي للوزارة عن كل من لا يتسلمون مفردات البطاقة التموينية".

وأضاف، أن "الوزارة لا يمكنها مراقبة 56 ألف وكيل خلال 10 أيام لبيان من تسلم المفردات من عدمه"، لافتا الى أنه "على المواطن أن يكون الرقيب على استحقاقه".

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