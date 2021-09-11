هجوم إرهابي يستهدف نقطة للشرطة بكركوك وحصيلة أولية بالحادث

2021/09/11 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمنى في كركوك، اليوم السبت، بتعرض نقطة امنية للشرطة الاتحادية لهجوم من عناصر بتنظيم داعش الإرهابي اسفر عن إصابة أربعة عناصر من الشرطة في حصيلة أولية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوم ارهابي على نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق في كركوك".

وأضاف ان "الحصيلة الأولية للهجوم اسفرت عن إصابة أربعة عناصر من الشرطة الاتحادية فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة".

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