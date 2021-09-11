2021/09/11 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم السبت، إعداد خطة لإعادة التصنيع العسكري في العراق، فيما أشارت إلى أنها تداولت مع شركات عالمية إمكانية بناء صناعة عسكرية محلية.وقال رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، للوكالة الرسمية، في حديثه عن فعاليات معرض مكافحة الإرهاب الذي افتتح اليوم في بغداد، إن “اهمية هذه المعارض تكمن في …

ظهرت المقالة الكشف عن خطة لإعادة التصنيع العسكري في العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن خطة لإعادة التصنيع العسكري في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن خطة لإعادة التصنيع العسكري في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).