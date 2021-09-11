داعش يشن هجوما على كركوك

2021/09/11 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بهجوم شنه عناصر داعش على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (11 ايلول 2021)، ان "عناصر داعش شنت هجوما على قوات الشرطة الاتحادية اسفر بسقوط ضحية من الشرطة وإصابة 3 آخرين بجروح في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".

واضاف، ان "الاشتباكات بين الجانبين مستمرة حتى اللحظة".

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