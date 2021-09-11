بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى أليمة

2021/09/11 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، من بنسلفانيا، هجمات الـ11 سبتمبر 2001 بـ"الذكرى المؤلمة".

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