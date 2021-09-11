وفد إماراتي رفيع المستوى يزور أمريكا لتطوير الشراكة التجارية وتعزيز الاستثمارات

2021/09/11 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري وفد إماراتي رفيع المستوى زيارة رسمية تجارية إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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