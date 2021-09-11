الطقس.. كتلة معتدلة ’تردع’ الموجات اللاهبة وتمنح أيلول أفضلية

2021/09/11 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى استمرار تأثر البلاد بالكتلة المعتدلة، وتسجيل انحفاض بدرجات الحرارة مقارنة بما تم تسجيله اليوم.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (11 أيلول 2021): إن "عشرة أيام تفصلنا عن دخول فصل الخريف فلكياً ونهاية الصيف نهائياً، وأيلول هذا الموسم يسجل افضلية من بين المواسم الماضية من ناحية درجات الحرارة".

وأضاف، أن "خرائط الطقس تشير إلى أنه يستمر تأثر البلاد يوم غد بالكتلة المعتدلة، والتي يزداد تأثيرها مع تراجع نسبي للمرتفع الجوي شبه المداري، وسيكون الطقس في المناطق كافة مشمساً".

وتابع، أن "الرياح في عموم المناطق شمالية غربية خفيفة السرعة في غرب وشمال ووسط البلاد البلاد ما بين 10-15 كم في الساعة، بينما ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة في الأجزاء الجنوبية والفرات الأوسط ما بين 10-20، وبهبات تصل احيانا إلى 40 كم في الساعة".

وبين، أن "درجات الحرارة العظمة ستنحفض مقارنة بما تم تسجيله اليوم، وستكون على النحو التالي: دهوك 33، الموصل 36، أربيل 35، كركوك 36، السليمانية 34، صلاح الدين 37، الأنبار 36، ديالى 38، بغداد 38، بابل 38، الديوانية 39، كربلاء 38، واسط 39، النجف 38، السماوة 39، ذي قار 40، ميسان 40، البصرة 41".

ولفت السلامي إلى أنه "تستمر التحديثات الموسمية بين السلب والايجاب والنماذج العددية غير متوافقة فيما بينها بخصوص طبيعة الموسم القادم، بعضها يشير إلى أمطار مبكرة وأخرى متأخرة، وهناك بعض النقاط غير واضحة، ولكن نستطيع أن نقول بأن الموسم القادم سيكون افضل من الموسم الماضي خصوصا نهاية الخريف ومطلع أو منتصف الشتاء، وهذا يعني أن الأمطار المعتبرة ربما تتأخر".

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