انباء عن تقدم عدنان درجال استقالته

2021/09/11 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام، اليوم السبت، انباء تفيد باستقالة وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الشباب و الرياضة، علي العطوني، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإعلام من أنباء عن تقديم وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، استقالته قبيل انتخابات اتحاد الكرة يوم الثلاثاء، وموافقة الكاظمي، هي اخبار غير صحيحة".

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