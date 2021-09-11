الحكومة: الحوثيون يشنون هجوما على ميناء يستخدم لإيصال المساعدات إلى اليمن

2021/09/11 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوثيون يشنون هجوما على ميناء يستخدم لإيصال المساعدات إلى اليمن

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