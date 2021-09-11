الداخلية تعلن القبض على تاجر بالحبوب المخدرة والسلاح غير المرخص في الأنبار

2021/09/11 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على تاجر بالحبوب المخدرة والسلاح غير المرخص في محافظة الأنبار.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد ان توفرت معلومات من خلال المتابعة عن تواجد المتهم (م أ د ع) الذي يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة والسلاح، تم استحصال موافقة قاضي الشؤون بالقبض والتحري عن …

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