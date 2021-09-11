الإطاحة بقياديين اثنين في داعش بينهم ما يسمى “أمني ولاية شمالي العراق”

2021/09/11 | 23:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على قياديين اثنين بتنظيم داعش أحدهما خطط لشن هجمات في إقليم كردستان.

وقالت الخلية في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على ما يسمى أمني ولاية شمالي العراق المكنى أبو ابراهيم دابق، وهو المطلوب للقوات الأمنية في إقليم كردستان، والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية, كما تمكنت وكالة الاستخبارات خلال العملية ذاتها من القاء القبض على ما يسمى المسؤول والمنسق بين قيادات داعش الإرهابية على وفق ما جاء في البيان.

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