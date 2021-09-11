مليونان و600 ألف بطاقة في مخازن المفوضية بانتظار أصحابها لتسليمها

2021/09/11 | 23:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مفوضية الانتخابات أن عدد البطاقات المتبقية لديها بانتظار أصحابها لتسليمها تصل إلى ما يقارب من مليونين و600 ألف بطاقة.

وقال عضو المفوضية عماد جميل محسن، إن نحو 30 بالمئة من الناخبين لم يحدثوا بياناتهم حتى الآن لكن يحق لهم الانتخاب من خلال البطاقة البايومترية التي يمتلكونها, وأشار إلى أن المفوضية لديها الوقت الكافي لتوزيع البطاقات المتبقية وتم تحريك فرق جوالة لإيصالها للناخبين .

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