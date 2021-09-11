2021/09/11 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0kzJ6LuHWqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشح تحالف عزم المجمعي: السلاح المنفلت سيكون له تواجد في الانتخابات ببعض مناطق ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرشح تحالف عزم المجمعي: السلاح المنفلت سيكون له تواجد في الانتخابات ببعض مناطق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).