2021/09/11 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XH50Vy9kLAY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطى - سليم شاكر الامامي - صدام يقف خلف مقتل ابناء احمد حسن البكر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطى - سليم شاكر الامامي - صدام يقف خلف مقتل ابناء احمد حسن البكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).