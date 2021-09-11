السيد درويش البحر .. اسرار وعنفوان وطزاجة وخلود - البحر- - منى حلمي

2021/09/11 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي السيد درويش البحر ...



أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود مثل البحر ------------------------------------------------------------------- انما أعيش ، لأكون " وفية " ، قدر ما تسمح طاقتى ، لكل منْ منحنى الراحة ، والسعادة ، والشجن اللذيذ ، والتناغم الممتع مع ذاتى .



وهو رجل ، فنان ، استثنائى الموهبة ، منحنى الكثير من لحظات السعادة ، والفن المبدع ، الذى يسكن وجدانى ، ويؤنس الع ......





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