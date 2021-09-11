رعاة البقر العرب -اسمها محمد 31- - لمى محمد

2021/09/11 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد مازلنا ننادي بحرية الاختيار، لكننا نسمع ونرى كل يوم حكايا الإجبار على الحجاب، الإكراه على النقاب، و فوق ذلك كثير من قصص تحرق القلب في الزواج الإجباري وزواج القاصرات…يقولون هذه أمور ثانوية في زمن الحروب والجوع..



ولكنني أراها أموراً جوهريّة...إن نحن قدرنا عل إخراج الدين من قفص المظهر وسجن القشور و الفتاوى..



إن نحن قدرنا على تحويله إلى سلام في سلام..



كم من عقول الشباب المغسولة ستخرج م ......





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