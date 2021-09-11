يا راكب الحمرا.. - حكمت الحاج

2021/09/11 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج يا راكب الحمرا...(رسالة إلى صديق من بني خداش)صديقي العزيز الأستاذ عبد الجليل حمودي، أما بعد، فقد تابعنا، أسوة بغيرنا، معظم العروض المشهدية التونسية، والتي كادت أن تصبح ظاهرة فنية اجتماعية تتميز بها تونس عن باقي البلاد العربية.



فقد كانت الانطلاقة الحقيقة مع عرض النوبة للفاضل الجزيري وذلك عام1991، لتتبعها عروض صارت بمثابة كلاسيكيات الفنون المشهدية التونسية، مثل عرض الحضرة، وعرض نجوم، ثم زغند ......





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