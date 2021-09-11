الهنداوي يوضح طريقة استخدام بطاقة الانتخابات: بصمات يوم الاقتراع

2021/09/11 | 23:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، السبت، عدم إمكانية استخدام البطاقات الانتخابية، لغير أصحابها، مشيراً إلى إن من يتصور غير ذلك فهو "واهم".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأضاف الهنداوي، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (11 أيلول 2021)، إن "كل متطلبات إجراء انتخابات نموذجية ونزيهة وعادلة باتت متوفرة الآن"، مبيناً أن "الحكومة الحالية تمتلك ميزة بانها لن تشارك بالانتخابات كمنافس ومن مصلحتها أن تكون هذه الانتخابات نزيهة لأنها ستكون مكسباً لها وللبلاد بشكل عام".

وتابع، "كل شيء منظم وجيد وفق القانون، سيما في ظل اعتماد نظام الأتمتة"، لافتاً إلى أن "النتائج الأولية ستعلن خلال فترة قصيرة وفترة الطعون ستمتد لليوم الثاني وتدرس بشكل سريع لتسريع إعلان النتائج".

وأكد أن "الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة آمنه للانتخابات، وتعمل عليها بشكل مثابر ورئيس الوزراء مهتم بالأمر جداً"، مؤضحاً أن "طريقة التصويت الجديدة لن تسمح بالتزوير ..



فمن يعتقد أنه يستطيع استخدام البطاقات السابقة فهو واهم..



كل البطاقات القصيرة لن تمر إلا بعد اخذ البصمات في يوم الانتخابات نفسها".

وأعرب الهنداوي عن ثقته بأن "الانتخابات ستكون نزيهة وفق الاجراءات العالمية التي ستعتمد في العملية"، مبيناً أن "هذه المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة بدعوة مراقبة دولية للانتخابات وهذا يعتبر حرصاً منها على اجراء انتخابات نزيهة".

وأكد ان "عدد المراقبين الدوليين سيكون مهما ولاول مرة يتم استقطاب مراقبين بهذا العدد"، مشيراً إلى أن "الحكومة توجهت لمجلس الأمن لتوفير الرقابة الدولية والتي ستكون في مفاصل حساسة ضمن العملية الانتخابية".

ولفت إلى "وجود شبكات وطنية للمراقبة ستكون حاضرة أثناء انطلاق العملية والتي تتمثل بنحو 50 مراقبا محترفا".

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