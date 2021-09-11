لوكاكو وكوفاتشيتش يقودان تشيلسي للفوز على فيلا

2021/09/11 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتغلب تشيلسي على أستون فيلا 3-0 ليحقق انتصاره الـ600 بالدوري الإنجليزي ويتقاسم الصدارة مع مانشستر يونايتد، إذ هز روميلو لوكاكو وماتيو كوفاتشيتش الشباك في "ستامفورد بريدج" لأول مرة.ولم يسبق أن أحرز لوكاكو، الذي لعب في صفوف يونايتد وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون، أي هدف بملعب تشيلسي خلال فترته الأولى مع الفريق، لكن ترك بصمته في مشاركته 15 في "ستامفورد بريدج" عندما افتتح التسجيل.ففي الدقيقة 15، راوغ كوفاتشيتش أحد لاعبي فيلا وأرسل تمريرة مذهلة إلى لوكاكو الذي راوغ المدافع أكسل توانزيبي وسدد كرة منخفضة في الشباك.وأضاف كوفاتشيتش الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني، عندما انقض على تمريرة سيئة من تايرون مينغيز إلى حارسه ليضعها في المرمى.وسجل لوكاكو هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية بعد تمريرة من سيزار أزبليكويتا.

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