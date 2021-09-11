مخرجة لبنانية فرنسية تفوز بجائزة

2021/09/11 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت المخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان (41 عاما) مساء السبت بجائزة "الأسد الذهبي" في مهرجان البندقية السينمائي عن فيلمها "ليفنمان" ("هابينينغ" أو "الحدث") الذي يروي قصة امرأة تجهض سرا في فرنسا.

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