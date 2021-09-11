2021/09/11 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LDwWvnGyc-U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطى - سليم شاكر الامامي - ١٤ سجيناً مات تحت التعذيب في سجن ابو غريب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطى - سليم شاكر الامامي - ١٤ سجيناً مات تحت التعذيب في سجن ابو غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).