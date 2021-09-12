مكافحة الإرهاب في كردستان يصدر بياناً بشأن قصف أربيل

2021/09/12 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.وذكر الجهاز في بيان أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل".من جهته قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في بيان: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

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