مكافحة الإرهاب في كردستان: طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل

2021/09/12 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.وذكر الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل".من جهته قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في بيان مقتضب: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

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