محكمة إسرائيلية تقرر تمديد توقيف السجناء الأربعة لاستكمال التحقيقات

2021/09/12 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة شمالي إسرائيل، السبت، تمديد توقيف السجناء الفلسطينيين الأربعة الذين اُعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع منذ نحو أسبوع، وفقا لما أفادت مراسلة الحرة في الضفة الغربية.

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