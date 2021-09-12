الرياضة تنفي استقالة وزيرها: اغراض انتخابية

2021/09/12 | 00:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، استقالة وزيرها عدنان درجال، موضحة ان هذه الانباء ورقة تستخدم لاغراض انتخابية.وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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