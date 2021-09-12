2021/09/12 | 00:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزيارة مقر شرطة نيويورك ومقر قوات الدفاع المدني في المدينة، الذين كانوا على خط المواجهة عند وقوع هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول عام 2001.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يزور شرطة نيويورك في الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يزور شرطة نيويورك في الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يزور شرطة نيويورك في الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).