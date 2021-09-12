"التجارة" العراقية تحدد موعد تسليم الوجبة الثانية من برنامج السلة الغذائية

2021/09/12 | 00:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، أن برنامج السلة الغذائية باقِ ولم يتوقف، فيما حددت موعد إطلاق الوجبة الثانية للمواطنين. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السلة الغذائية باقية ولم …

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