انفجارات متتالية في اربيل (فيديو)

2021/09/12 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الاحد، بسماع دوي عدة انفجارات قرب مطار اربيل .‏

وقال مراسلنا اليوم (12 ايلول 2021) انه "سقطت 6 صورايخ قرب ‏مطار اربيل ، مبينا ان 3 صواريخ سقطت في مطار اربيل بينما سقطت ‏‏3 اخرى في القنصلية الامريكية."‏

وأضاف ان "الطائرات الحربية حلقت بكثافة في سماء اربيل ،" مشيرا ان ‏‏"القنصلية الامريكية في اربيل اطلقت صافرات الانذار بعد الانفجارات ‏المتتالية."‏

وتابع مراسلنا ان "حركة الطيران توقفت في مطار اربيل بسبب الهجوم."‏

ومن جهة اخرى اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان عن ‏وقوع انفجارات قرب مطار اربيل عن طريق طائرات مسيرة.‏

وقال مكافحة الارهاب في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية (12 ايلول 2021)، ان ‏‏" طائرة مسيرة قصفت مطار اربيل بعدة صواريخ دون معرفة الخسائر ‏البشرية والمادية الى الان."‏

يتبع..

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