هادي العامري يمتدح حركة طالبان.. فماذا قال؟

2021/09/12 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدح رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، السبت، حركة طالبان التي سيطرت على افغانستان.

وقال العامري في كلمة له تابعها NRT اليوم، (11 ايلول 2021)، ان "الاحتلال يريد ان تكون عبدا وضعيفا، ولا يريدك ان تكون قويا".

وأضاف، "اسمع بعض التحليلات مع شديد الاسف بان اميركا هي من اتت بطالبان، واقول لهم لا، ان طالبان اذلت اميركا".

وأوضح العامري، "انا اختلف معهم في الرؤيا والعقيدة، لكنهم مقاتلين واذلوا اميركا، وجعلوها تنهزم شر هزيمة بل أكثر من هزيمة فيتنام".

وسيطرت حركة طالبان على كامل اراضي أفغانستان في 6 ايلول الحالي، بعد قرابة 20 عاما على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

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