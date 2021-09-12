أبحاث أمريكية: لقاحات كوفيد تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن دلتا  

2021/09/12 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممرضة تعدّ جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في 7 آب/أغسطس 2021 في لوس أنجليس بكاليفورنيا © ا ف ب/ارشيف باتريك فالون واشنطن (أ ف ب) – أكدت السلطات الصحية الأميركية أن خطر الوفاة جرّاء كوفيد ينخفض بـ11 مرة واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات بعشر مرّات في اوساط الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات […]

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