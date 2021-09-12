2021/09/12 | 01:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مدير مطار أربيل أحمد هوشيار، أن حركة الملاحة الجوية لم تتوقف في المطار بعد القصف الصاروخي على رغم عدم وجود رحلات في توقيت شن القصف الصاروخي الذي استهدف محيط المطار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وابلغ مدير المطار عدداً من الصحفيين بعد منتصف ليلة السبت على الأحد (12 أيلول 2021)، أن "الرحلات الجوية لن تتأثر وسيبقى الوضع طبيعياً".

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الأحد، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت مطار أربيل وشنت قصفاً بعدد من الصواريخ.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه بعد منتصف ليلة السبت على الأحد (12 أيلول 2021)، أن "طائرة مسيرة مفخخة هاجمت مطار أربيل".

وهزت سلسلة تفجيرات محافظة أربيل، بإقليم كردستان، وسط أنباء عن قصف صاروخي، استهدف المنطقة الرابطة بين مطار أربيل، والقنصلية الأميركية.

وأفاد مصدر أمني، (12 أيلول 2021)، أن "دوي عدة انفجارات سُمع في محافظة أربيل بالقرب من المنطقة الواقعة بين مطار أربيل والقنصلية الأميركية".

وأضاف، أن "الانباء الأولية تشير إلى أن الانفجارات نتجت عن قصف صاروخي استهدف محيط منطقة عنكاوه".

وفي تطور لاحق، افاد المصدر، بتجدد القصف مرة أخرى، فيما سُمعت صافرات الإنذار تنطلق من القنصلية الأميركية.

وبحسب المصدر، فقد شهدت المنطقة المحيطة، بالمطار، والقنصلية الأميركية، انتشاراً أمنياً مكثفاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مطار أربيل يطمئن بشأن الرحلات الجوية بعد القصف الصاروخي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مطار أربيل يطمئن بشأن الرحلات الجوية بعد القصف الصاروخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).