العراق.. أول تعليق لمدير مطار أربيل بعد تعرضه للقصف- عاجل

2021/09/12 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

كشف مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، يوم الاحد، سلامة المطار من أية أضرار بعد تعرض محيطه لقصف بطيران مسير.

وقال هوشيار إن حركة الملاحة الجوية ستتوقف لغاية ساعتين القادمتين نتيجة القصف.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.وذكر الجهاز في بيان أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل".من جهته قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في بيان: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

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