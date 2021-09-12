استهداف مطار أربيل بقصف صاروخي

2021/09/12 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف مطار أربيل الدولي، السبت، بخمسة صواريخ دون تسجيل "أية أضرار تذكر" وفقا لما أكد مسؤول في المطار للحرة.

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