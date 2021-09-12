غرفة العمليات المشتركة في أربيل: لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار

2021/09/12 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعأكدت غرفة العمليات المشتركة في أربيل، انه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار.وذكرت غرفة العمليات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه "لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولي".وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان، استهداف مطار اربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.وذكر الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هجوم الليلة على مطار اربيل الدولي تم تنفيذه بواسطة طائرتين بدون طيار، لم يتسبب الهجوم في اي خسائر".من جهته قال محافظ اربيل أوميد خوشناو، في بيان مقتضب: "نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

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