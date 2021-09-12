2021/09/12 | 01:09 - المصدر: عين العراق

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الأحد 12 سبتمبر 2021 | 12:39 صباحاً

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اغلاق مطار اربيل مؤقتا وانتشار امني في المدينة

اعلن مصدر امني عن اغلاق مطار اربيل وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا وانتشار امني واسع في محيط المطار والقنصلية الامريكية وبعض شوارع المدينة على خلفية القصف الصاروخي بالطائرات المسيرة الذي استهدف مطار اربيل ومحيطه

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